Zum Auftakt in die neue Saison hat der ASV Schwegenheim ein umkämpftes C-Klasse-Derby gegen TSV Lingenfeld II zuhause mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Das Match lebte lange von seiner Spannung und weniger von spielerischen Höhepunkten.

In den unteren Ligen kann es schon mal vorkommen, dass ein Spiel um 19.15 Uhr angesetzt ist und 20 Minuten früher beginnt – so geschehen am Mittwochabend in Schwegenheim. „Die spielen