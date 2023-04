Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen hat der ASV Harthausen seinen Saisonstart in der A-Klasse in den Sand gesetzt. Ausschlaggebend dafür war nicht ein großes Problem. Vielmehr kamen mehrere kleine Faktoren zusammen. Welche das waren und wie es wieder aufwärts gehen soll, darüber hat die RHEINPFALZ mit Trainer Andreas Hoffmann gesprochen.

Der neue Modus in der A-Klasse in dieser Saison hat seine Tücken. Wer zwei, drei Spiele am Stück verliert, hängt schnell einmal unten drin. Die gute Nachricht für die noch punktlosen