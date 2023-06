Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der ASV Harthausen lässt niemanden im Regen stehen.“ Das meint der Verein wörtlich. Er plant eine Überdachung am Fußballplatz zu errichten. Dazu hat der Verein am 1. Juni eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das Ziel: 5000 Euro bis Montag, 3. Juli. Am Dienstag sind schon 1110 Euro erreicht.

„Wir haben das schon lange im Kopf. Der Vorstand hat sich jetzt dazu entschlossen, das Vorhaben anzugehen und es auf dem Weg Crowdfunding zu versuchen“, sagt Nico Eisensteck,