Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen befindet sich der Luftverkehr im Raum Speyer im Aufwind. Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH (FSL) erstmals mit einem „geringen Gewinn“ im operativen Geschäft. Das haben FSL-Geschäftsführer Rainer Zotz und Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Vogel am Montagnachmittag bei einem Pressegespräch mitgeteilt. Die Bilanzsumme werde 2022 bei etwas mehr als zwei Millionen Euro liegen. Bilanziell werde aber auch das laufende Jahr wieder mit roten Zahlen im sechsstelligen Bereich enden, weil man einmal mehr die Schuldenlast in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro verringern wolle. Spätestens in fünf Jahren soll die FSL schuldenfrei sein, sagte Jürgen Vogel.

Zuversichtlich stimmt Rainer Zotz, dass sich die beiden Haupteinnahmequellen sehr positiv entwickeln. Nach einem Corona-bedingten Einbruch bei der Geschäftsfliegerei in 2020 und 2021, habe dieser Bereich im laufenden Jahr wieder einen starken Aufschwung erlebt. Zotz rechnet mit 3000 Flugbewegungen, also Starts und Landungen. Die entsprechenden Landegebühren machen etwa die Hälfte der Bilanzsumme aus. Mehrere 100.000 Euro Umsatz macht die FSL mit dem Betrieb der Tankstelle, den die Gesellschaft Mitte 2021 übernommen hat. Insgesamt werde es in Speyer bis Jahresende rund 55.000 Flugbewegungen gegeben haben (2021: 57.000). In den 2010er-Jahren lagen die Flugbewegungen im Schnitt bei etwa 40.000 im Jahr.