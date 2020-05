Mit scharfer Kritik haben die örtlichen Gewerkschaftsgremien auf die bundesweiten Konzernpläne von Galerie Kaufhof- Karstadt und Gerry Weber reagiert, Filialen zu schließen. Für den Standort Speyer fordert der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Axel Elfert, sofort „die Karten offen auf den Tisch zu legen“. Von den örtlichen Verantwortlichen fordert er, gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Wirtschaftsförderung ein kommunalpolitisches Standortkonzept zu entwickeln.

Wieder einmal müssten Arbeitnehmer und Verbraucher „für Missmanagement und Unternehmensfehler bluten“, heißt in einer am Samstagabend von Elfert veröffentlichten Stellungnahme bezogen auf die Schließungspläne. Die bereits beschlossene Schließung der Gerry-Weber-Niederlassung und die nach wie vor offene Situation von Galeria Kaufhof Speyer nennt er „Alarmzeichen einer möglichen Katastrophe für die Kaufkraft, den übrigen Einzelhandel und die kommunale Infrastruktur“. Wegen der Coronakrise habe schließlich gerade der Karstadt-Kaufhof-Konzern laut Gewerkschaft Verdi Anfang April Hilfe in einem staatlichen Rettungsschirmverfahren gesucht. Die bundesweit angeführten Argumente, die Schließungen seien wegen der Corona-Pandemie notwendig, sich aber durch Entlassungen gesundzustoßen, „sind unsozial und hinterhältig“, so der Gewerkschafter. Stillzuhalten habe in solchen Situationen noch nie etwas gebracht, betont Elfert. Vielmehr müsse ohne Übereifer eine taktische Gegenstrategie erarbeitet werden. „Es gibt keinen Grund, alles hinzunehmen. Stattdessen sollten die gemeinsame Stärke und Solidarität aller Mitbürger gerade für unsere Stadt gefordert werden. Es geht uns alle an“, appelliert der DGB-Sprecher.