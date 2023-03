Schlag auf Schlag gingen am Mittwochmorgen vier Einsätze bei der Feuerwehr in Speyer ein. „Innerhalb von zwei Minuten“, berichtete Pressesprecher Thomas Tremmel. Neben einem Unfall an der B9-Ausfahrt auf die A61 sei es bei den anderen drei Einsätzen aber etwas weniger turbulent zugegangen. In der Johannesstraße sei ein brennender Laubhaufen gemeldet worden. Der Brand sei beim Eintreffen der drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte allerdings schon gelöscht gewesen. Der Alarm einer Brandmeldeanlage an der Ecke Bahnhofstraße/Obere Langgasse habe sich als Fehlalarm herausgestellt. Gleiches gelte für einen vermeldeten Gasgeruch im Vogelgesang. Am Dienstag dieser Woche vermeldete die Freiwillige Feuerwehr der Domstadt bereits ihren 200. Einsatz im Jahr 2023. Am Mittwoch folgten laut Tremmel dann die Nummern 201 bis 204.