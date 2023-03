Ein Unfall am Kreuz Speyer hat am Mittwoch für größere Einschränkungen auf der B9 gesorgt. In der Ausfahrt von der B9 in nördlicher Fahrtrichtung auf die A61 in Richtung Hockenheim war laut Polizei der Verkehr zum Stillstand gekommen, was ein Autofahrer zu spät bemerkt habe. Folge: Er fuhr trotz Ausweichmanövers auf den Wagen davor auf, dieser drehte sich und wurde in ein drittes Fahrzeug davor geschoben. Zwei Autos wurden von der Autobahnpolizei Ruchheim danach als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft, ein weiteres sei nur leicht beschädigt. Der Gesamtschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Speyer mit 13 Einsatzkräften, Rettungskräfte und die Straßenmeisterei vor Ort. Eine Insassin des zweiten Autos sei leicht verletzt worden. Die B9 war laut Polizei ab 9 Uhr für circa 20 Minuten gesperrt. Es entwickelte sich ein Rückstau über mehrere Kilometer. Als der Standstreifen und die Auffahrt wieder frei waren, habe sich dieser relativ schnell aufgelöst.