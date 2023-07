Die Speyerer Feuerwehr will am Samstag, 15. Juli, gutes für die Gemeinde Mayschoß im Ahrtal tun, in der sie sich nach der Flut vor zwei Jahren engagiert hatte. So wird laut Wehrleiter Peter Eymann der Gewinn des Geschicklichkeitsfahrens für Feuerwehrleute gespendet. Der Regionalentscheid mit rund 30 Teilnehmern findet von 9 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Feuerwache in der Industriestraße statt. Ab 11 Uhr gibt es parallel dazu ein Benefiz-Grillen der Jugendfeuerwehr vor dem Edeka-Center Stiegler in der Auestraße. „Auch hier wird der Gewinn nach Mayschoß gespendet“, so der Feuerwehrchef.