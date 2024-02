Busfahrten mit der Linie 561 in die Innenstadt sind kostenlos, wenn die Fahrgäste zuvor ein Parkticket am Festplatz gelöst haben. Auf diese Absprache mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN, die noch bis 31. Dezember 2024 gelte, weist die Stadtverwaltung hin: „Die von der Stadt Speyer ausgegebenen Parkscheine für den Festplatz gelten am aufgedruckten Gültigkeitstag als Fahrschein und berechtigen eine Person zu beliebig vielen Fahrten mit der Linie 561.“ Die Aktion habe nichts mit der Verdopplung der Parkgebühren zu tun, betont eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Sie gelte vielmehr seit Mitte der 1990er Jahre und sei zuletzt offenbar nicht allen bekannt gewesen. Sie solle jetzt mehr beworben werden. Laut Stadt erhält die VRN GmbH für jeden ausgegebenen Parkschein einen Betrag von der Stadt Speyer und erkennt den Parkbeleg im Gegenzeit als Fahrschein an. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) verweist in der Mitteilung auf den Umwelt-Aspekt des Angebots. Die neue Buslinie 561 entspricht dem früheren City-Shuttle und wird von Montag bis einschließlich Freitag bis 20 Uhr und an Wochenenden bis 18 Uhr im Zehn-Minuten-Takt bedient. Danach verkehrt die Linie von Montag bis einschließlich Samstag bis 24 Uhr und an Sonntagen bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Sie startet am Hauptbahnhof und ist die einzige Linie, die über die Maximilianstraße fährt. Infos im Netz: www.speyer.de/de/standort/verkehr/oepnv.