Neben dem Himmelstelefon gibt es in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer erstmals auch eine Wunschzettel-Box: Wer seine Geschenkwünsche für das große Fest lieber schriftlich als mündlich loswerden will, hat hier die Möglichkeit dazu. Einige Kinder haben davon in der ersten Woche schon Gebrauch gemacht. Die Weihnachtsmarkt-Organisatoren im Stadthaus haben die Box geleert und die Wünsche ans Sekretariat des Christkinds weitergegeben. Sie sind vielfältig.

Ein Junge wünscht sich den Magierturm. Ein anderer hat eine richtig lange Liste. Weil er noch nicht schreiben kann, hat er die Wünsche aus einen Spielzeug-Katalog ausgeschnitten und für das Christkind aufgeklebt. Unter den 13 Wünschen sind zum Beispiel ein Paw-Patroller-2.0-Bus, ein Lichtschwert von Darth Maul und ein Pferdestall mit Ponypflege von Playmobil. Ein dreijähriges Mädchen und ihr einjähriger Bruder wünschen sich einen Staubsauger, ein Handy, das Musik macht, Brettspiele, Bücher, eine Tonies-Figur und eine Schere zum Basteln. Bei zwei Schwestern wünscht sich die eine eine Einhornkatze und ein Kosmetikstudio, die andere einen Hund, ein Barbie-Haus und „dass Mama und Papa immer mit mir zusammen bleiben“. Sie betont auch, dass sie dieses Jahr „ganz lieb“ war.

Fast ein Heiratsantrag

Eine Vierjährige weiß ebenfalls, dass es nicht nur auf Geschenke zum Anfassen ankommt: die Möglichkeit zum Spielen mit Freunden, dass die Familie gesund bleibt und „dass die Weihnachtszeit schon im Sommer losgeht“ steht auf ihrer Liste. Ach ja, und das Christkind soll dafür sorgen, dass es einen bestimmten Jungen heiraten kann. „Ich mag ihn wirklich sehr!“ Der Name des Jungen ist aber nur für Augen und Ohren des Christkinds bestimmt ...

Himmelstelefon: Ironman braucht ein neues Kostüm

Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, können aus dem Himmeltelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt Wünsche ans Christkind gemeldet werden. Am Montag hat es in dessen Sekretariat mehrfach geläutet.

Der erste Anrufer, der dreijährige Matti, wünscht sich einen Spielzeug-Krankenwagen. Direkt danach ist Levi (5) am anderen Ende der Himmelsleitung. Er hätte gerne einen City-Roller in orange. Warum gerade diese Farbe? „Weil es meine Lieblingsfarbe ist“, erklärt er. Hannah ist vier Jahre alt und wünscht sich eine lilafarbene Lampe, die verschiedenfarbig leuchten kann. „Das finde ich schön“ sagt sie. Die jüngsten Anrufer an diesem Tag sind Greta, Mara und Oskar. Die zweijährige Greta hat eine Spielzeugente auf ihrem Wunschzettel stehen. Mara möchte eine Puppe in pink und blau. Oskar will einen großen Traktor mit einem Anhänger zum Spielen.

Anton (5) fährt gerne Rennen mit Spielzeugautos mit seiner Mama. Deswegen wünscht er sich eine neue Autorennbahn. Laura (4) mag eine Superwings-Figur. Das sind Spielzeugfiguren einer Kinderserie über Flugzeuge. Marcja (4) will sich als Ironman verkleiden und benötigt dafür das passende Kostüm.