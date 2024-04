Gut zwei Wochen nach einem tödlichen Unfall in der Stockholmer Straße ist erneut ein Leichtkraftradfahrer in diesem Bereich verunglückt. Damals war eine 16-jährige Speyererin betroffen, jetzt ein 17-Jähriger aus der Südpfalz. Er befuhr laut Polizei am Dienstag, 17 Uhr, die Stockholmer Straße in Richtung der Straße Am Neuen Rheinhafen, als er in einer Linkskurve mit den Rädern die Bordsteinkante berührte und hierdurch zu Fall kam. Er sei mit dem Verdacht einer Fraktur ins Krankenhaus eingeliefert worden. Familienangehörige hätten sein Zweirad abtransportiert. Die Höhe des Sachschaden stehe noch nicht fest.