In Speyer wird es über die schon angekündigten Aktionen hinaus keine Sonderimpfangebote gegen Corona innerhalb der bis Sonntag laufenden Impfaktionswoche geben. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Wir sind aber mit Partnern im Gespräch, um weitere niedrigschwellige Angebote über diese Woche hinaus machen zu können“, sagte Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Sie erinnerte an zwei Aktionen am Samstag: den Besuch des Landesimpfbusses am Sealife von 8 bis 18 Uhr und die Aktion des TSV Speyer im Helmut-Bantz-Stadion von 9 bis 17 Uhr. Bei beiden sind ebenso wenig Anmeldungen erforderlich wie beim freien Impfen montags bis freitags in der Stadthalle.

Im städtischen Impfbericht stehen zum Stichtag Ende voriger Woche 72.117 Impfungen. Dazugekommen sind demnach binnen sieben Tagen 482 Erst-, 506 Zweit- und 73 Drittimpfungen. Die 1061 Impfungen sind 320 weniger als in der Woche zuvor. Am Mittwoch wurden 13 Neuinfektionen mit dem Virus und damit ein leichter Rückgang der Inzidenz von 136 auf 132 vermeldet.