Die Alla-hopp-Anlage an der Dr.-Eduard-Orth-Straße wird mit einem Sichtschutzwall von den Sportplätzen des FC 09 abgetrennt. Das Material dafür lagert derzeit noch auf dem Parkplatz an der Raiffeisenstraße, wo es im Sommer einigen Unmut erregte. Nun glaubt die Stadtverwaltung, gemeinsam mit dem Sportverein ein gute Lösung gefunden zu haben.

Ende Juli hatte Stadtrat Volker Ziesling (Grüne) befürchtet, dass die 16 Eschen auf dem Parkplatz absterben könnten, weil die Erdhaufen es den Bäumen schwer machen würden, an genügend Wasser zu kommen. Der städtische Baumkontrolleur hatte sich daraufhin die Sache näher angesehen, jedoch wenig zu bemängeln gehabt. Das Material ist Erdaushub, der bei der Anlage eines neuen Kunstrasenfeldes des FC 09 angefallen ist und auf der Stellfläche zwischengelagert wurde.

Nun ist auch klar, wie es verwendet wird. Wie die Verwaltung am Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion mitteilte, werden damit zwei Sichtschutzwälle aufgeschüttet: einer in Verlängerung des bestehenden am FC 09-Gelände an der Raiffeisenstraße. Und der zweite als Abgrenzung des Sportplatzes von der Alla-hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße. Der Verein habe den notwendigen Bauantrag mittlerweile gestellt, so die Bauverwaltung. Zur Auflage hat sie gemacht, dass beide Wälle im Frühjahr bepflanzt werden. Die Kosten dafür trage der FC 09.