Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit August hat die RHEINPFALZ in der Reihe „Wohnen in Speyer“ zahlreiche Aspekte rund um Immobilienmarkt und Wohnungssuche beleuchtet. Das Thema bleibt in der Domstadt ein Dauerbrenner. Zum Abschluss berichten Speyererinnen und Speyerer, wie sie wohnen und warum. Wir haben hinter drei Türen geschaut.

Vor sieben Jahren hat Angelika Riemer beschlossen, nie mehr umzuziehen. Nach zahlreichen Wohnungswechseln mit Eltern, Mann und Kindern wollte sie sich in ihrem kleinen Appartement in der Speyerer Petschengasse