Das E-Center in der Auestraße hat sein Gesicht verändert. Dafür hat Benjamin Stiegler gesorgt, der nach dem Edeka-Markt in der St.-German-Straße 2017 zum 19. November auch das Geschäft auf der grünen Wiese übernommen hat. An mehreren Stellschrauben hat er seither gedreht.

Sprichwörtlich über Nacht ist die Umstellung vom bisher gewohnten E-Center – bis 2017 war es der Marktkauf gewesen – auf einen Markt mit dem Stiegler-Stempel