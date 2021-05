Die neue Klais-Orgel in der Karlsruher Christuskirche wird elf Jahre alt. In Speyer steht nun auch eine Klais-Orgel in der Gedächtniskirche. Sie harrt der Einweihung am 3. Oktober. Auch der aktuelle Karlsruher Orgelgeburtstag wird – das ist dort schon eine Tradition – an Christi Himmelfahrt gefeiert, den an diesem Feiertag 2010 wurde sie geweiht. Um 19 Uhr gibt es live eine Abendandacht, die für Besucher offen ist, und eine Live-Stream. Romantische Psalmvertonungen stehen auf dem Programm von Klaus Mertens, Bassbariton, und dem Speyerer Domorganisten Markus Eichenlaub. Von diesem Programm gibt es auch eine CD – und in Speyer wird es live im Herbst bei den Internationalen Musiktagen Dom zu Speyer zu erleben sein. Link zum Livestream an Christi Himmelfahrt ist https://youtu.be/cEbCiwJr2Xg, mehr Infos unter https://www.christuskirche-musik.de/.