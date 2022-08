Unter der Überschrift „In Stille im Dom – Ruhe für die Seele“ lädt Maximilian Brandt, Domvikar und Kaplan in der Pfarrei Pax Christi, für Sonntag, 7. August, um 20 Uhr in den Speyerer Dom ein. Wie das Bistum Speyer mitteilt, sucht sich bei diesem besonderen Gottesdienst zunächst jeder Teilnehmende seinen eigenen Platz im Dom, um den Raum in Stille auf sich wirken zu lassen. Danach findet sich die Gruppe zum gemeinsamen Abschluss mit Gebet und Segen zusammen.

Treffpunkt ist vor dem nord-westlichen Seitenportal. Der Gottesdienst ist Teil der neuen Reihe „Gottesdienst im Dom – mal anders“, bei der an jedem ersten Sonntag im Monat besondere Formate in der Kathedrale angeboten werden. Eine erste Auflage hatte es im Mai gegeben. Für das Konzept zeichnet Domdekan Christoph Kohl verantwortlich.