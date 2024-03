Am Speyerer Dom ist am Mittwoch die erste größere Reinigung der Vorhalle nach deren Sanierung abgeschlossen worden.

Am Speyerer Dom ist am Mittwoch die erste größere Reinigung der Vorhalle nach deren Sanierung 2019 abgeschlossen worden. Jahrzehntealter Schmutz wie vor der Sanierung soll sich künftig erst gar nicht mehr anhäufen, teilte Friederike Walter vom Domkapitel auf Anfrage mit. Sieben Tage lang haben Experten mit Staubsaugern, Pinseln und Bürsten die verschiedenen Oberflächen in der Vorhalle des Welterbes gereinigt. Dort sei viel Sandstein verbaut, aber unter anderem auch Backstein, Marmor und Glas. Besonderer Sorgfalt bedürften vergoldete Elemente. Der Auftrag habe rund 7000 Euro gekostet und werde künftig – teilweise auch in etwas kleinerer Form – alle zwei bis drei Jahre anstehen. Bezahlt werde sie aus Eigenmitteln des Domkapitels, so Walter. Die mehr als halbjährige Sanierung 2019 hatte 890.000 Euro gekostet und war bezuschusst worden.