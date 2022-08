In der Lina-Sommer-Straße in Speyer-West ist ein Auto Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr. Unbekannte Täter hätten den unverschlossen in einer Hofeinfahrt geparkten Wagen geöffnet, das Handschuhfach sowie ein Ablagefach durchwühlt und einen Schlüsselbund entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Sie rät: „Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel und -klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.“ Beim Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung solle auf das optische Signal geachtet werden, um eine Störung durch sogenannte Funkblocker auszuschließen.