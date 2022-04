Die Partei Die Linke in Speyer hat einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherige Vorsitzende Kim Mai ist nicht mehr angetreten. Christian Ratz folgte ihr nach, Sabrina Albers ist die neue stellvertretende Vorsitzende. Sie haben ein Hauptziel.

Kim Mai hatte die Verantwortung im Verband vor 21 Monaten noch unter ihrem Mädchennamen Brinkmann mit Anfang 20 übernommen. Sie begründete ihren Rückzug jetzt laut Partei-Mitteilung damit, dass für sie „mit dem kommenden Familienzuwachs ein neuer Lebensabschnitt“ beginne. Sie wolle aber in der Partei tätig bleiben.

Das neue Vorstandsduo bilden Christian Ratz (58, freier Fotojournalist), der im Rhein-Pfalz-Kreis lebt, und Sabrina Albers (42, Verwaltungsangestellte), die für die Linke schon in drei Ausschüssen des Speyerer Stadtrats tätig ist. Sie sei Anfang dieses Jahres in die Partei eingetreten und nun relativ schnell in die Verantwortung gekommen, berichtet sie.

Mitglieder zurückgewinnen

Hauptziel der „Neuen“, zu denen Rainer Horn als Schatzmeister stößt und die in Nachwahlen weitere Vorstandskollegen erhalten sollen –, ist eine verbesserte Verknüpfung des Stadtverbands der Partei mit der Ratsfraktion. Außerdem sollten im Verband das Miteinander generationenübergreifend gestärkt werden und neue Mitglieder gewonnen sowie frühere zurückgewonnen werden. Laut Albers gab es Abwanderungen in den Ludwigshafener Verband. Der neue Vorstand sei realpolitisch orientiert und trage den „Neuaufbruch der Linkspartei“ mit. Der Stadtverband zähle rund 40 Mitglieder.