Die C-Juniorinnen der JSG Römerberg stehen in der Landesliga auf Platz eins. Alle sechs absolvierten Spiele gewann das Team von Trainer Wolfgang Stadler in der Hinrunde. Die JSG arbeitet gegen den Trend, so gibt es doch fast keine reine Mädchenmannschaften mehr in der Umgebung. Immerhin spielen 43 Mädchen momentan im Römerberger Fußballverein.

Wolfgang Stadler führt ein bemerkenswertes Beispiel an: TSV Schott Mainz hat weniger Spielerinnen, die aus Mainz kommen, als die JSG Spielerinnen, die aus Römerberg kommen. „Es