Nils erklärt: Welche Geburts-, Todes und anderen Gedenktage am 27. Januar sind.

Einer der wichtigsten Tage für Euch im Jahr ist ganz gewiss Euer Geburtstag, denn der wird doch bestimmt meistens mit einem großen Fest und vielen Geschenken gefeiert. Geburtstage sind ganz wichtige Jahrestage, da denken wir ganz besonders an die Geburtstagskinder.

Wir denken aber auch an wichtige Ereignisse oder an den Tod von für uns wichtigen Personen, wenn sich dieser Tag regelmäßig jährt. Am 27. Januar, ist ein Jahrestag für ganz viele wichtige Personen und Ereignisse. Zum Beispiel wurde in Speyer, wie Ihr im Text links seht, am 27. Januar vor 30 Jahren der Verein „Alter Stadtsaal“ gegründet. Den Alten Stadtsaal kennt Ihr wahrscheinlich von Theateraufführungen, in denen Ihr mit Eurer Schulklasse oder den Eltern und Verwandten gewesen seid.

Mozarts Geburtstag

Ein anderer wichtiger Geburtstag ist auch: Am 27. Januar vor 265 Jahren wurde in Salzburg der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Seine Musik gehört zum Vollendetsten, was Menschen geschaffen haben. Am 27. Januar vor 120 Jahren starb in Mailand dann sein Kollege, der italienische Opernkomponist Giuseppe Verdi.

Ein für die Pfalz und Speyer wichtiger Todestag ist der des Seligen Paul Josef Nardini, der am 27. Januar vor 159 Jahren in Pirmasens starb. Der Priester und Ordensgründer hat sich zu seinen Lebzeiten sehr für die armen Menschen in der Pfalz eingesetzt. Im Dom zu Speyer gibt es heute einen Gottesdienst zum Gedenken an ihn.

Am 27. Januar vor 54 Jahren gab es in der bemannten Weltraumfahrt die erste große Katastrophe. Bei einem Probe-Countdown auf Cape Canaveral entstand in der Apollo-1-Kapsel ein Feuer, bei dem die drei amerikanischen Astronauten Virgil Grissom, Edward White und Roger Chaffee starben.

Holocaust-Gedenktag

Der wichtigste Gedenktag am 27. Januar ist der an die Opfer der Judenverfolgung durch die Nazis zwischen 1933 und 1945 und an die Millionen dabei ermordeten Juden. Am 27. Januar vor 76 Jahren, also 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz, in dem weit über eine Million Menschen ermordet wurden, durch die Rote Armee befreit. Seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international ist das der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In diesem Jahr gibt es, diesmal nur online, auch in Speyer eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Shoa. Das ist ganz ganz wichtig. Damit so etwas Schreckliches nicht wieder geschieht, dürfen wir nie vergessen, was damals passiert ist.