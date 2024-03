Für Hannelore und Roland Gerngroß aus Speyer steht am Sonntag ein großes Fest an. Sie feiern am 24. März ihre diamantene Hochzeit.

Den Bart, mit dem sie ihn kennengelernt hat, trägt der 84-Jährige auch heute wieder. Zwischenzeitlich hätte dessen Fehlen fast das junge Glück gefährdet. Er hatte sie in einem Café in Schwabach bei Nürnberg auf ein Glas Wein eingeladen und sich in sie verliebt. Nach weiteren Treffen war es auch um sie geschehen. Eine offenbar allzu gründliche Rasur von Roland Gerngroß verhinderte das letztlich nicht: „Ich habe ihn mit Bart kennengelernt. Als wir uns wieder trafen, hatte er den Bart abrasiert, und ich erkannte ihn nicht im Lokal. Dies passierte erst, als er aufstand“, erinnert sich Hannelore Gerngroß und lacht.

Die Jubilarin ist 1945 in Weiden in der Oberpfalz geboren, in Deggendorf in Niederbayern aufgewachsen und hat den Beruf der Technischen Zeichnerin erlernt. Ihr Ehemann ist 1939 in Schwabach zur Welt gekommen und auch dort aufgewachsen. Er lernte Lithograph. Später schulte er um zum Tiefdruckretuscheur. Geheiratet hat das Paar am 24. März in Werdohl in Nordrhein-Westfalen. „Dies war der Wohnsitz meiner Eltern. Ich habe damals noch die Unterschrift meiner Mutter gebraucht, da ich noch nicht volljährig war“, erzählt die Jubilarin.

Sie wohnten wieder in Schwabach, bevor sie beschlossen, nach Australien auszuwandern. „Unser Sohn ist in Brisbane, unsere Tochter in Sydney geboren“, berichtet der Jubilar. Vier Jahre lang arbeitete er „Down Under“ als Lithograph, bevor es zurück nach Deutschland ging. Sie lebten in München und zogen 2017 nach Speyer um. Bis heute harmonierten sie bestens, verraten sie das Geheimnis ihrer langen Ehe. Die Gerngroß’ haben inzwischen fünf Enkel. Sein Hobby ist das Malen. im Wohnzimmer hängen viele Bilder von ihm. Seine Frau liebt Handarbeiten, Lesen und Sport. Beide halten sich auch mit Gymnastik fit.