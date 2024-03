Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Wolfgang Schmitt in Urlaub fährt, fühlt er sich topfit. Dann kann er auf einmal nicht mehr schlucken: Ein bösartiger Tumor verstopft seine Speiseröhre. Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer wird das wuchernde Gewebe entfernt. Viele Betroffene haben weniger Glück als der Bad Dürkheimer. Weil sie oft zu spät reagieren, mahnen die Ärzte.

„Im Sommer können Sie wieder Schnitzel essen“, sagt Christian Klink aufmunternd, und Wolfgang Schmitt, 65 Jahre alt, ein hochgewachsener, schmaler Mann mit regen Augen,