Zum siebten Mal hat sich die Riege des AV 03 Speyer am Samstag den deutschen Mannschaftstitel der Gewichtheber gesichert. Der Wettkampf mit den Gegnern Obrigheim und Mutterstadt fand in Haßloch statt, weil die Stadt dem Verein sehr zu dessen Bedauern keine Halle auf eine Ausrichtung in Speyer zur Verfügung stellen konnte. Ob die Sieger jetzt von der Stadt empfangen und geehrt werden, ist noch offen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt: Laut Sportdezernentin Monika Kabs (CDU) werde die Frage nach einem möglichen Empfang oder Ähnlichem diese Woche verwaltungsintern besprochen.