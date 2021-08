Zum dritten Mal werden am Donnerstag Stolpersteine in Speyer verlegt – im Andenken an Bürger, die von den Nazis verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. DIE RHEINPFALZ stellt deren Forschungsergebnisse vor. Heute geht es um eine der ältesten jüdischen Familien Speyers.

Die Musikalität der Familie Hildesheimer zeigt sich über 125 Jahre: Marx Hildesheimer senior (gestorben 1836) ist Vorsänger und Lehrer der Gemeinde, sein Sohn (gestorben 1881) ruft 1849 den Synagogen-Singverein ins Leben, Enkel Abraham (gestorben 1898) gründet im Jahr 1870 die Musikalienhandlung in der damaligen Gilgenstraße 1/Ecke Roßmarktstraße (später Postplatz 3); das Anwesen hatte 1856 sein Vater erworben.

Das Geschäft bietet sämtliche Musikinstrumente samt Zubehör. Abraham verlegt auch Musikstücke, gliedert eine Schreibwaren- und Papierhandlung mit einem Ansichtskartenverlag an, zudem ist er Organist der Synagoge. Mit seiner Frau Maria (genannt Malwine), geborene Ris, hat er zwei Kinder: Helene (geboren 1878) und Felix (1877). Helene kann später mit ihrem zweiten Ehemann über Luxemburg in das damalige Palästina flüchten; ihr Sohn aus erster Ehe stirbt 1941 im polnischen Chelmno.

Vor Zug geworfen

Felix erwirbt am 7. Juni 1904 die Hausanteile von Mutter und Schwester. Im Jahr 1913 heiratet er Helene Simon (1891 bis 1990). Das Paar hat zwei Kinder: Martha (geboren 1913) und Elsbeth (geboren 1920). Mutter Malwine Hildesheimer lebt bis zu ihrem Tod am 22. Februar 1935 mit im Haus. Im April 1936 wird ihr Sohn Felix Hildesheimer der letzte Organist der Speyerer jüdischen Gemeinde.

Am 11. Januar 1939 muss Felix Hildesheimer sein Elternhaus an die Saarpfälzische Vermögensverwertungsgesellschaft verkaufen. Von dieser erwirbt am 6. Juli 1939 ein zugezogener Musikalienhändler das Anwesen. Felix Hildesheimer wirft sich am 1. August 1939 auf der Bahnstrecke Speyer – Schifferstadt vor einen Zug. Seine Witwe wird 1940 nach Gurs deportiert, kann jedoch 1941 in die USA emigrieren. Den beiden Töchtern war bereits die Flucht geglückt: Martha im Jahr 1938, Elsbeth ging 1939 nach Australien. Martha Strauss stirbt im Jahr 2015 und hinterlässt einen Sohn, Sidney. Elsbeth Locke verstarb bereits in den 1970er-Jahren, sie hinterließ Sohn David Sand (vormals Locke).

Die Autorinnen: Initiative Stolpersteine für Speyer

Der Text stammt von den Mitgliedern der ehrenamtlichen Speyerer Initiative, die die Biografien von Opfern des Nationalsozialismus erforscht und die Verlegungen vorbereitet: Kerstin Scholl, Jutta Hornung, Katrin Hopstock, Ingrid Kolbinger, Cornelia Benz. Nähere Informationen zu der Speyerer Initiative gibt es im Netz unter: stolpersteine-speyer.com.