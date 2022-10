Es gibt Punkte, die dafür sprechen, dass die Kurpfalzkaserne wieder militärisch genutzt werden könnte. Entschieden ist jedoch noch nichts.

2015 ist die Bundeswehr aus der Kurpfalzkaserne im Norden von Speyer ausgezogen. Sieben Jahre später überlegt der Bund offenbar, dieses Gelände wieder militärisch zu nutzen. Der Krieg in der Ukraine hat die weltpolitische Lage verändert. 100 Milliarden Euro sollen in die Bundeswehr und damit in die Landesverteidigung fließen.

Für die Kurpfalzkaserne als reaktivierter Militärstandort sprechen die vorhandene Infrastruktur und die Nähe zum Wasserübungsplatz Reffenthal. Von diesem macht die Bundeswehr bereits jetzt erneut verstärkt Gebrauch. Im Kalten Krieg wurden zur Übung Pionierbrücken über den Rhein geschlagen. Ob es wieder soweit kommt, ist ungewiss. Klar ist jedoch, dass die Überlegungen die städtebauliche Entwicklung weiter verzögern.