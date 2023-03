Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Walter von der BUND-Kreisgruppe Speyer fordert Zurückhaltung beim Rückschnitt von Pflanzen am Fischergraben im Bereich von Industrie- und Alter Rheinhäuser Straße. Er bezieht dies auf den RHEINPFALZ-Bericht in der Ausgabe vom 29. Juli, in dem Anwohner für mehr Grabenpflege plädiert hatten.

„Ich bin kein Freund der Sommermahd“, betont Walter, ein im Naturschutz in Speyer engagierter Biologe aus Harthausen, in einer Stellungnahme. Er lehne den Rückschnitt