Die Polizeiinspektion Speyer hat nach eigener Mitteilung am Samstag, 23.10 Uhr, einen 45-jährigen Autofahrer aus Bad Dürkheim aus dem Verkehr gezogen, der in der Landauer Straße in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle sei er schwankend aus seinem Wagen ausgestiegen und habe deutlich nach Alkohol gerochen. Die Beamten berichten: „Seine Angabe, dass es sich dabei lediglich um zwei Bier gehandelt hat, muss bezweifelt werden. Schließlich wies er eine Atemalkoholkonzentration von 3,3 Promille auf.“ Er habe seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben müssen.