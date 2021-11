49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land am Freitag für Speyer vermeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag mit 291,7 höher als am Vortag (244,3).

Die Entwicklung der Pandemie ist für den Kreisverband Speyer der Partei Die Linke Anlass für Kritik an der Corona-Politik von Stadt, Land und Bund. Diese sei „unsolidarisch und gefährlich“. Verkaufsoffene Sonntage wie am 28. November in Speyer gefährdeten Beschäftigte, Weihnachtsmärkte ohne Abstands- und Maskenregelung verschärften absehbar das Infektionsgeschehen. Laut der Vorsitzenden Kim Mai sind finanziell schwache Menschen und Kinder die größten Verlierer der Pandemie. Der Kreisverband fordert die Wiedereröffnung des Impfzentrums Speyer, Nachbesserungen beim Impfen, eine konsequente 2G-Regelung und einen Verzicht auf den verkaufsoffenen Sonntag. Für den Weihnachtsmarkt fordert er ein Schutzkonzept.

Die Stadt hat dazu am Freitag eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die unter anderem Masken- und 3G-Regeln an den Ständen und auf der Schlittschuhbahn vorsieht. Verstöße würden mit 50 Euro Buße geahndet.