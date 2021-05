Speyer prüft derzeit, die Corona-Ambulanz wieder hochzufahren. Die Fallzahlen dürften hoch bleiben, sind die Mediziner Maria Montero-Muth und Thomas Muth überzeugt. „Derzeit meistern die Praxen der niedergelassenen Kollegen die Pandemie und sind ein Bollwerk zum Schutz der Krankenhäuser.“

Im Bedarfsfall könne die Corona-Amulanz innerhalb weniger Tage reaktiviert werden, sagt Maria Montero-Muth. Sie hatte die Einrichtung der Ambulanz im Frühjahr gefordert. Sie war verantwortlich dafür, dass sie in Räumen des ehemaligen Stiftungskrankenhauses eingerichtet und betrieben wurde. Die Medizinerin und ihre Kollegen hatten tagelang Patienten abgestrichen.

Die Praxen und ihre Mitarbeiter hätten sich inzwischen auf die veränderte Situation eingestellt, sagt sie am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das Ärztenetzwerk Pravo führe gerade eine Umfrage unter den Niedergelassenen durch, ob die Covid-Ambulanz wieder eröffnet werden soll und wie die Belastung in den Praxen tatsächlich sei. „Die meisten Covid-Infizierten werden in den Praxen diagnostiziert und behandelt, gerade auch die medizinischen Fachangestellten sind einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt“, betont sie. Die Stadt bestätigt die Überlegungen zur Corona-Ambulanz auf Anfrage. Das sei Thema in der inzwischen wieder täglichen Sitzung des Corona-Stabes, so Stadt-Sprecherin Annika Siebert.

Zahlen als Beleg

Montero-Muth legt auch Zahlen zum Anstieg des Infektionsgeschehens vor. Die Testkapazität in den akkreditieren Laboren Limbach (Heidelberg) lag im Frühjahr bei 2100 Proben pro Tag, aktuell sind es 6500 Proben pro Tag. Die Positivrate der vorigen Woche: 5,7 Prozent, diese Woche auf 7,3 Prozent.

„Aufgrund limitierter Testkapazitäten sollte der Fokus zukünftig auf symptomatische Patienten gelegt werden“, fordern Muths. Sicher sei in den nächsten Wochen von einem Anstieg schwer Erkrankter auszugehen. „Ziel ist, die Neuinfektionen zu vermindern.“ Es bleibe zu hoffen, dass sich die Situation im November stabilisiere. „Es ist aber wichtig, dass sich die gesamte Bevölkerung solidarisch an die Regeln hält“, appellieren die Mediziner.

Mehr Fälle in Kliniken

In beiden Speyerer Kliniken nehmen die Corona-Fälle zu. „Sieben Patienten mit bestätigter Infektion sowie fünf Verdachtsfälle auf der Isolierstation, Intensivstation leer“, meldet am Dienstag Bernhard Fischer, Verwaltungsdirektor des „Vincenz“. Im „Diak“ liegen neun Corona-Patienten stationär, davon keiner intensiv, sagt Kliniksprecherin Susanne Liebold. Der reguläre Betrieb ist noch nirgends eingeschränkt. „Alle Abteilungen sind geöffnet“, so Liebold. Fischer: „Wir gehen jedoch davon aus, dass es bei unverändertem Infektionsgeschehen auch kurzfristig zu Schließungen von Abteilungen kommt.“

Personalengpässe gibt es akut noch keine. „Wir können alle unsere Patienten betreuen, ohne auf Aushilfskräfte angewiesen zu sein“, sagt Fischer. „Zurzeit haben wir genügend Pflegekräfte“, so Liebold. Um Infektionszahlen in der Mitarbeiterschaft weiter möglichst gering zu halten, gelten weitreichende Hygienemaßnahmen. Die Wirkung des zweiten Lockdowns beurteilen beide verhalten: „Wir rechnen mit weiter steigenden Infektionszahlen. Ob die Einschränkungen das Infektionsgeschehen merklich reduzieren, ist noch nicht abzusehen.“

RHEINPFALZ-Kommentar von Stefan Keller

Unbedingt mitmachen

Das Gesundheitssystem in Speyer funktioniert. Es ist dennoch richtig, sich darauf vorzubereiten, dass es an seine Grenzen stoßen kann.

Der bange Blick auf die Fallzahlen ist tägliches Ritual. Bis jetzt ist Speyer noch gut mit der Corona-Lage klargekommen. Weil die Medizin sich anstrengt und die (meisten) Bürger mitmachen. Und weil sich alle Beteiligen für die Stadt verantwortlich fühlen. Speyer soll kein Bergamo werden. Weil aber nicht klar ist, ob der zweite Lockdown was bringt ist es noch wichtiger, dass alle richtig weitermachen. AHA bleibt ein Muss, auch um einen dritten Lockdown zu entgehen.