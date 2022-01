Mitte Januar wird die Arbeit in den Krankenhäusern nicht weniger. Ein neues Impfzentrum könnte den Betrieb aufnehmen. Die Situation in Speyer im Überblick.

Die Lage in den Krankenhäusern

14 Patienten werden im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus aufgrund einer Covid-19-Infektion versorgt. „Zwei von ihnen sind intensivpflichtig“, sagt Pressesprecherin Susanne Liebold. „Beide müssen beatmet werden.“ Bei den übrigen zwölf Personen sei die Versorgung im isolierten Bereich der Normalstation möglich. Während hier die Hälfte geimpft sei, hätten die Intensivpatienten keinen Impfschutz.

Im St.-Vincentius-Krankenhaus werden 19 Corona-Patienten behandelt. „Dazu kommen drei Verdachtsfälle, bei denen das endgültige PCR-Ergebnis noch aussteht“, so die Ärztliche Direktorin Cornelia Leszinski am Dienstag. Fünf der 19 Patienten befänden sich auf der Intensivstation. „Die Patienten auf der Intensivstation sind – bis auf einen – ungeimpft“, sagt Leszinski.

Die Lage in der Stadt

15 Covid-19-Infektionen wurden in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Gelände der früheren Kurpfalzkaserne gemeldet. Das teilt die Pressesprecherin der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, Eveline Dziendziol, auf Anfrage mit. „Dabei handelt es sich um Neuankömmlinge.“ Die Betroffenen befänden sich in Quarantäne und hätten keinen Kontakt zu den anderen Geflüchteten in der Einrichtung. Erst mit einem negativen Test werde die Isolation beendet.

Die meisten Infektionen in Speyer, so Annika Siebert von der städtischen Pressestelle, fänden momentan im privaten Umfeld statt. Auch Kitas und Schulen seien betroffen. „In dieser Woche sind es insgesamt sieben Fälle an Schulen und 13 Fälle an Kitas“, sagt Siebert. Unter den betroffenen Schulen befänden sich die Integrierte Gesamtschule und das Schwerd-Gymnasium.

Ein neues, privates Impfzentrum soll Ende Januar in Betrieb gehen. Im Neudeck 24 möchte Betreiber Rafael Schmitt am Donnerstag, 20. Januar, zunächst einen Probeimpftag anbieten. „Am 28. Januar soll es dann richtig losgehen“, berichtet Schmitt, der vor Ort auch ein Testzentrum betreibt. 80 Dosen Biontech könnten am Probetag verimpft werden. „Viele Termine sind schon weg“, sagt Schmitt. Von 14 bis 18 Uhr hat das Impfzentrum geöffnet, ab 28. Januar an drei Tagen pro Woche. Termine können unter Telefonnummer 03221 2293723 vereinbart werden. „Eine Webseite wird auch eingerichtet“, so der Betreiber.

Die Infektionszahlen

Im Vergleich zum Vortag hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) 24 neue Corona-Fälle in Speyer gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Domstadt sinkt auf 329,1 (Vortag: 392,2). 449 Personen sind damit aktuell mit Covid-19 infiziert. Mit einem Inzidenzwert von 526,4 liegt die am stärksten betroffene Gruppe der Unter-20-Jährigen über den 20- bis 59-Jährigen (404,9) und deutlich über den Über-60-Jährigen (84,2).