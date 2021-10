Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in Speyer steigt den zweiten Tag infolge an. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gab den Wert am Donnerstag mit 88,7 an und meldete 14 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus. Die Hospitalisierungsrate für das Versorgungsgebiet Rheinpfalz wird mit 2,0 angegeben und liegt leicht über den Angaben des Vortages (1,9). 3,6 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind aktuell mit Covid-19-Erkrankten belegt. Für Speyer gilt damit weiterhin die niedrigste Warnstufe eins.