Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei gestandene Comedians haben bei der „Charity-Night“ in der ausverkauften Speyerer Stadthalle für Vergnügen mit Tiefgang gesorgt: Nikita Miller, Liese-Lotte Lübke und besonders der Ur-Bayer Simon Pearce, der mit Geschichten überzeugt, die so witzig und traurig sind, dass es Tränen in die Augen treibt.

Ein brillanter Erzähler und scharfer Beobachter ist Nikita Miller, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2023. Was um ihn herum vor sich geht, bringt er auf den Punkt, treibt