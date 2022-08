Mit Blick auf die gestiegene Anzahl von Hunden in Speyer und deren Lebensbedingungen fordert die CDU-Stadtratsfraktion eine weitere Auslaufwiese für Hunde in der Stadt. Die Christdemokraten begrüßen, dass die Stadtverwaltungen die Freilaufanlage im Woogbachtal auf Anregung der Partei und nach einem einstimmigen Beschluss des Bauausschusses so rasch verbessert hat, teilt Fraktionsvorsitzender Axel Wilke mit. Er und sein Parteikollege Frank Hoffmann machen allerdings deutlich, dass das wichtigste Projekt der Stadt die Schaffung einer wirklich großen Hundefreilauffläche bleiben sollte.

Denn die derzeit bestehenden beiden Auslaufflächen seien einfach zu klein, so Wilke und Hoffmann. Die große Auslauffläche soll im Zusammenhang mit dem Neubau des Tierheims auf dem Polygon-Gelände entstehen. Das sei auf Vorschlag der CDU auch vom Stadtrat beschlossen worden. Für die Entsorgung von Hundekot, die viele Bürger ärgert, wünschen sich die Christdemokraten auffällig farbige Kotbeutel, die die Hundebesitzer daran hindern sollen, diese einfach in die Natur zu werfen.