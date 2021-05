Stillstand in der Hafenstraße: Der seit 6. Oktober laufende Ausbau des Weges an den Rhein ruht seit Mittwochnachmittag. Schuld sind 500 Tonnen mit Teer durchsetzter Erde. Die Reste einer alten Straße sind überraschend beim Graben aufgetaucht. Trotz vorheriger Bodenproben.

Von Stefan Keller

„Da sind wir reingefallen“, sagt Florian Benner von der Abteilung Tiefbau der Stadt am Freitagvormittag auf der Baustelle am Rheinufer. Er zeigt ein Foto vom freigelegten Untergrund der Hafenstraße. Auf der geringen Breite des Weges sind sieben verschiedene Beläge zu erkennen. „Da machen wir an einer Stelle einen Schurf, und direkt daneben liegt dann schon etwas ganz anderes“, beschreibt er die Ursache des Missgeschicks. „Links von dem Kanal dort hatten wir gegraben, rechts davon lag die geteerte Straße mutmaßlich aus den 1960er Jahren.“

Jetzt liegen die 500 Tonnen teerverschmutzter Erde auf einen Haufen geschüttet am Eingang zum künftigen öffentlichen Park auf dem Erlus-Gelände und verhindern das Weiterarbeiten. Der Teer muss auf die Sondermülldeponie gebracht werden. „Das Material ist untersucht. Ich hoffe, dass die Sonderabfallgesellschaft SAM in Mainz grünes Licht dafür gibt, dass das Material am Montag wegkommen kann. Am Montag sollen nämlich die Arbeiten weitergehen“, sagt Benner.

Kein Standard

Bis Mittwoch sei der am 6. Oktober begonnene Ausbau der Hafenstraße problemlos verlaufen. Alle Arbeiten seien im Zeitplan gewesen – bis sie jetzt ausbremst worden seien. Der Stillstand verzögere die Arbeiten, ob er sie auch verteuere, sei noch nicht abzusehen. „Wir hoffen, für den Fall anderswo etwas einsparen zu können“, sagt Bennet.

Mit zwei Millionen Euro sei das Projekt natürlich nicht billig, dafür aber auch kein Standard. Entsprechen war es umstritten im Rat. Die BGS und die Linke waren dagegen. Der Rat hat am Ende aber zugestimmt. „Ich habe noch keinen Kritiker hier auf der Baustelle“, sagt Benner. Dafür gibt es Befürworter wie Anlieger Siegfried Balles: „Die Arbeiter sind sehr nett und die Stadt macht uns was Schönes hier vor die Tür“, ist zufrieden. Irgendwann sei die Baustelle dann ja auch vorbei.

Bis Ende des Jahres soll die Hafenstraße fertig sein – samt Versorgungsleitungen, in Stahlband neu gefasster Baum- und Blumenbeete sowie der Neugestaltung der Promenade mit wassergebundener Decke. Der Asphalt ist bis dahin auch aufgebracht. Er erhält einen Belag, damit er aussieht wie die Wege im Park und die neue Promenade.

Zur Maßnahme gehören dann noch der Anschluss der in dem Bereich neu asphaltierten Franz-Kirrmeier-Straße und eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer von und zur Straße Am Egelsee. Bis September 2021 soll die Gesamtmaßnahme angeschlossen sein.

Schließlich wird die Hafenstraße als Fußgängerzone ausgewiesen. Damit sollen wildparkende Wohnmobile Geschichte sein. Siegfried Balles freut sich darauf.

RHEINPFALZ-Kommentar von Stefan Keller:

Auf dem richtigen Weg

Am Rhein erbaut sich die Stadt Speyer derzeit ein Stück weit neu. Sie ist dort auf dem richtigen Weg. Die Hafenstraße ist dabei ein wichtiges Mosaiksteinchen.

Die Stadt Speyer ist an vielen Stellen unterwegs, um sich für die Zukunft aufzustellen. Sehr gut zu beobachten ist das am Rheinufer. Verschwunden ist längst die alte Ziegelei dort. Die anschließende Industriebrache wandelt sich seit einigen Jahren zum Wohngebiet für Gutbetuchte. Muss nicht jedem gefallen, ist aber ein Neuanfang. Nun ist die Hafenstraße dabei, mit der Zeit zu gehen. Sie ist ein wichtiges Mosaiksteinchen. Denn sie wird zur Fußgängerzone und zu einer Pforte für den öffentlichen Park, der da gerade aufwächst. Die Anlieger putzen fast alle schon ihre Fassaden heraus. Dass Stadt, SWS und Deutsche Wohnwerte dafür zwei Millionen Euro in die Hand nehmen, ist richtig und ein Signal: In wenigen Jahren könnte dort eine neue Schokoladenseite Speyers zu bewundern sein.