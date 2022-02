Roland Kubath, einer der ranghöchsten Funktionäre des internationalen Amateurbox-Geschehens, beendet seine Laufbahn. Der Speyerer, Stützpunktleiter Boxen am Heidelberger Olympia-Bundesleistungszentrum Rhein/Neckar, tritt am 1. April mit 64 Jahren in den beruflichen Ruhestand.

Beim AV Speyer mit elf erstmals mit dem Faustkampf vertraut, führte ihn dieser zu Welt- und Europameisterschaften sowie anderen internationalen Großturnieren.

Festboxen organisiert

Ausgebildet als Student der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln, fungierte Kubath unter anderem als Assistent des ehemaligen Bundes-Cheftrainers Helmuth Ranze, eine Zeit lang selbst als Cheftrainer, dann verantwortlich für die Frauen.

Kubath organisierte das Brezelfest- und Rettichfest-Boxen mit. Als International Technical Officer des Weltverbandes Aiba trug er bei Großereignissen die Verantwortung für das Kampfgericht.