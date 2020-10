Am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr, kommt zum Zimmertheater der Schauspieler Bodo Redner in die neue Spielstätte Heiliggeistkirche mit in einem Solostück über den Pianisten Novecento und dessen Plan, nie mehr unglücklich zu sein. Das Theaterstück heißt „Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten“. Darin heuert der Trompeter Tim Tooney zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts auf dem Ozeandampfer Virginian an und wird zum besten Freund des Pianisten Novecento, der als Neugeborener von Auswanderern auf diesem Schiff zurückgelassen worden war und es Zeit seines Lebens nicht verlässt. Fasziniert von der Welt, die er nie gesehen hat, liest er in den Menschen, die auf dem Schiff reisen, hört ihre Geschichten und Lieder. Ihre Erlebnisse, Hoffnungen und Wünsche lässt er in seine Musik einfließen, die all das spiegelt, was er selbst nie gesehen oder empfunden hat. Selbstverständlich Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eingehalten sowie eine mobile Lüftungsanlage zum Einsatz gebracht. Karten und Anmeldung mit Kontaktdaten im Spei’rer Buchladen, Telefon 06232 72018.