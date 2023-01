Mit drei Vorträgen setzt die Bezirksgruppe Speyer des Historischen Vereins der Pfalz im ersten Halbjahr 2023 ihre Vortragsserie in der Villa Ecarius fort. Lenelotte Möller, Leiterin des Speyerer Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums, spricht am Montag, 6. Februar (19.30 Uhr), über „Christoph Lehmanns Chronik der Freien Reichsstadt Speyer und ihr Umfeld“. Armin Schlechter, Leiter der Abteilung Handschriften und Alte Drucke an der Pfälzischen Landesbibliothek, referiert am Montag, 17. April (19.30 Uhr), über „Plakate aus der NS-Zeit im Bestand des LBZ/Pfälzische Landesbibliothek Speyer“. Zwischen diesen zwei Terminen spricht Joachim P. Heinz aus Hettenleidelheim am Monat, 6. März (19.30 Uhr), über „Der Tonbergbau im Eisenberger Becken. Ein vergessenes Thema pfälzischer Wirtschaftsgeschichte“. Veranstaltungsort ist jeweils der Vortragssaal der Villa Ecarius. Die Bezirksgruppe kooperiert bei der Reihe mit der Volkshochschule Speyer.

Mehrere von der Bezirksgruppe initiierte Vorträge sind in Buchform publiziert und können von den Mitgliedern vergünstigt erworben werden. Kontakt: E-Mail Buchversand@Historischer-Verein-Speyer.de. Es handelt sich um die Beiträge „Von der mittelalterlichen ,Kuhstadt’ Speyer bis zur Dom-Restaurierung 19857/61“, „Reichskammergerichtspersonal und andere Personen in den Taufbüchern von Predigerkirche und St. Georgen zu Speyer 1593 – 1689 und Freinsheim 2015“, „Das Speyerer Ratsprotokoll 1667“, „Speyer – Kleine Stadtgeschichte“ und „Die Juden von Speyer“ in der Version von 2002.