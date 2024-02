Die Spieler der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer erinnern sich gerne an das Heimspiel in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB gegen BBC Coburg im vergangenen Oktober.

Damals überrollten die Schützlinge von Trainer Carl Mbassa beim 80:69 (45:18)-Erfolg ihre Gäste vor dem Seitenwechsel. „Sie waren wohl etwas überrascht von unserer Dynamik“, sagt der BIS-Coach vor der Rückrundenpartie am Samstag, 3. Februar, ab 19 Uhr in der Arena der Oberfranken und fügt an: „Jetzt sind sie gewarnt.“

Coburg heimstark

Aufgrund der Tabellensituation sind die Coburger leicht favorisiert. Das Team von BBC-Trainer Patrick Seidel belegt aktuell den fünften Rang, die Speyerer sind Neunter. Allerdings trennen die beiden Konkurrenten lediglich zwei Punkte. „Diese Mannschaft ist sehr heimstark und verfügt über physisch starke und quirlige Flügelspieler“, betont Mbassa.

Zudem verweist er auf die „weitläufige Halle“ des Basketball-Clubs: „Dort herrscht eine ungewöhnliche Optik. Das spielt eine große Rolle.“ Zu den Leistungsträgern der Oberfranken zählen Aufbauspieler Adrian Petkovic, Distanzschütze Gabriel Kuku sowie Center Henrik Pedersen. Die Speyerer, die zuletzt drei Siege in Serie feierten, werden voraussichtlich in Bestbesetzung antreten.