Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer reisen voraussichtlich in Bestbesetzung zum Auswärtsspiel in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB bei der BG Leitershofen.

Nach seiner Verletzungspause wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade wird auch Kapitän DJ Woodmore wieder zum Kader von Chefcoach Carl Mbassa gehören. „Er ist im Mannschaftstraining und hat grünes Licht vom Arzt bekommen“, sagt der Trainer über den Comboguard.

In dem Vorort von Augsburg wollen Woodmore und Kollegen am Samstag (19.30 Uhr) den vierten Sieg in Serie feiern und sich für die deutliche Heimniederlage gegen die Bayern im vergangenen November revanchieren. „Die Jungs haben in der Zwischenzeit gemerkt, dass sie aggressiver verteidigen müssen. Nun versuchen sie, das entsprechend umzusetzen“, erklärt Mbassa.

Auf dem Papier Favorit

Respekt hat der Trainer der Speyerer vor Flügelspieler Teathloach Gatkuoth Pal. Im Schnitt markiert der US-Amerikaner 17 Punkte und sichert zwölf Rebounds. „Ihn müssen wir vom Korb weghalten“, fordert Mbassa und nimmt besonders seine Schützlinge David Aichele, Dejan Bruce und Quadre Lollis in die Pflicht.

Von der Papierform sind die BIS Baskets Favorit. Als Tabellenfünfter sind sie auf Playoff-Kurs. Der Zehnte Leitershofen hat sechs Punkte Rückstand auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Am vergangenen Wochenende hat das Team von Coach Emanuel Richter bei den College Wizards Karlsruhe nach einer spektakulären Schlussphase knapp gewonnen.