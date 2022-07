Als „wechselseitige Körperverletzung“ verbucht die Polizei einen Vorfall am Samstag, 21.30 Uhr, in einer Gaststätte in Speyer-West. Ein 56-Jähriger habe diese besuchen wollen, sei aber so stark alkoholisiert gewesen, dass ihn ein Mitarbeiter des Lokals davon abhalten wollte. Reaktion des Betrunkenen laut Polizeibericht: Er versuchte mit einem Faustschlag, das Gesicht des 31-jährigen Mitarbeiters zu treffen. „Der Schlag konnte abgewehrt werden, jedoch fiel der 56-Jährige im Anschluss zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu“, berichten die Beamten. Er habe angegeben, gleich nach Betreten des Lokals vom 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden und aus diesem Grund gestürzt zu sein. Auf beide Männer kämen nun Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.