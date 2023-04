Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Monat sind die Ränge in den Bestsellerlisten der Speyerer Buchhandlungen fast ausschließlich von Autorinnen besetzt. Dabei mangelt es keineswegs an Vielfalt der Stimmen, Genres und Themen. Die erfolgsverwöhnten Krimiautorinnen Donna Leon und Ingrid Noll läuten mit ihren aktuellen Neuerscheinungen endlich die Sommermonate ein.

In Donna Leons „Flüchtiges Begehren“ geht Commissario Brunetti angetrieben von seiner neuen neapolitanischen Kollegin Claudia Griffoni den befremdlichen Ereignissen rund um eine