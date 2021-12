Lange Schlange auf dem Berliner Platz: Auch am Donnerstag herrschte wieder großer Andrang am Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz. Wie Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann mitteilte, waren die Impfwilligen „weit vor 7 Uhr“ gekommen, um sich eine von rund 500 Impfdosen abzuholen. Den ganzen Dezember über hält der Impfbus noch zwei- bis dreimal wöchentlich jeweils von 9 bis 17 Uhr in Speyer: Am Samstag, 4. Dezember, am Platz der Stadt Ravenna, am Dienstag, 7. Dezember, auf dem Heinrich-Lang-Platz. Ab Donnerstag, 9. Dezember, macht der Impfbus dann nur noch an der Halle 101 Halt (9., 13., 15., 17., 21., 23., 28. und 30. Dezember). Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht notwendig.