Während sie auf der Schlittschuhbahn des Weihnachtsmarktes ihre Runden drehte, wurde laut Polizei einer 58-Jährigen aus Speyer am Mittwoch um 18.10 Uhr ihre Handtasche gestohlen. Diese hatte sie neben ihrer wartenden Tochter abgestellt. Zwei Männer, die als dunkelhäutig, schlank und jeweils etwa 1,85 Meter groß beschrieben werden und die mehrere Plastiktüten bei sich hatten, griffen sich die Tasche laut Bericht in einem für sie günstigen Moment und flüchteten in Richtung Heydenreichstraße. Etwa zwei Stunden später wurde die Handtasche am St.-Guido-Stifts-Platz gefunden. Allerdings ohne Geld, Handy und einige Dokumente der 58-Jährigen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden. Diese erinnert daran, Handtaschen nicht unbeaufsichtigt abzustellen und diese immer verschlossen dicht am Körper auf der Vorderseite zutragen. Besonders aufmerksam sein solle, wer durch eine ihm unbekannte Person angesprochen wird.