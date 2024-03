Am Wochenende war der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Mainz. Dabei waren auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Speyer und dem Umland erfolgreich. In der Kategorie Musical, Altersgruppe V, gewann Annika Przygode, Alt, aus Lingenfeld mit Bernhard Stephan, Klavier, aus Bellheim mit 18 Punkten einen dritten Preis. In der Kategorie Saxophon, Altersgruppe III, ging mit 21 Punkten ein zweiter Preis an Noah Dojan aus Lingenfeld. In der Kategorie Oboe, Altersgruppe III, ging mit 24 Punkten ein erster Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb ab Mitte Mai in Lübeck an Lea Schweizer, Oboe, und Judith Schweizer, Klavier, aus Römerberg. In der Kategorie Duo: Klavier und ein Streichinstrument, Altersgruppe II, bekamen mit 20 Punkten

Edda Münchbach, Viola, und Raphael Otte, Klavier, beide aus Speyer einen zweiten Preis. In der Altersgruppe V ging hier mit 23 Punkten ein erster Preis mit Weiterleitung an Maren Allgeier, Viola, aus Speyer. Toni Hans Farian aus Ludwigshafen war ihre Begleiter am Klavier. In der Altersgruppe III bekamen Carl Münchbach, Violine, aus Speyer und Johannes Malpricht, Klavier, aus Waldsee einen ersten Preis mit Weiterleitung bei 24 Punkten. In der Altersgruppe V holten mit 21 Punkten einen zweiten Preis Judith Schweizer, Violine, aus Römerberg und Felix Doser, Klavier, aus Harthausen. In der Altersgruppe II erhielten mit 19 Punkten einen dritten Preis, Mathilda Schwake, Violine, und Elisaveta Konrad, Klavier, beide aus Waldsee. In der Kategorie Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren, Altersgruppe III, gewannen mit 21 Punkten einen zweiten Preis Lisbeth Gresch aus Speyer und Alexander Krämer aus Hanhofen. Mehr Infos unter https://www.jugend-musiziert.org/