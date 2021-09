Kommando zurück auf der Autobahn 61: Die Absperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Mutterstadt-West sind inzwischen doch schon wieder Vergangenheit.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Projektgesellschaft Deges (Frankfurt/Main) auf Anfrage am Freitag mitgeteilt hat, ist die Mitte August begonnene Baustelle zwecks Bohrungen zur Untergrunderkundung für den sechsspurigen Autobahn-Ausbau bereits bis Mitte dieser Woche abgebaut worden.

Vor zehn Tagen hatte es von der Unternehmenssprecherin noch geheißen, diese Arbeiten würden bis Mitte November und damit zwei Monate länger als geplant dauern. „Die weiteren Bohrungen, die bis November angekündigt wurden, finden außerhalb des unmittelbaren Autobahnbereichs statt, beziehungsweise sie werden in weiteren Verkehrssicherungen in anderen Bereichen der A61 zu späteren Zeitpunkten durchgeführt. Darüber werden wir dann gesondert informieren“, heißt es in der Antwort auf die Anfrage der Redaktion.

Weil aufgrund der wohl bis Jahresende laufenden Salierbrücken-Sanierung mehr Verkehrsteilnehmer als gewöhnlich über die Autobahn-Rheinbrücke fahren, hatte es von verschiedenen Seiten Proteste wegen der Erkundungsbohrungen gegeben.