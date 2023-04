Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer beginnt in der 2. Basketball-Bundesliga ProB die Kür. Nachdem sich das Team von Chefcoach Carl Mbassa wie im vergangenen Jahr für die Play-offs qualifiziert und sein Saisonziel erreicht hat, möchte es nun weitere Ausrufezeichen setzen.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 15. April, ab 18 Uhr in Wolmirstedt. „Das wird das erste von spannenden Spielen“, kündigt Mbassa vor dem Auftritt in der Kleinstadt