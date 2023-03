Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für mehr Barrierefreiheit sollen Umbauarbeiten im Bischöflichen Ordinariat in der Kleinen Pfaffengasse sorgen. Doch wie sieht es damit in anderen Speyerer Bistumsgebäuden aus?

Bereits seit Längerem laufen die Umbauarbeiten in der Kleinen Pfaffengasse 14 -18 und am bistumseigenen Parkplatz in der Engelsgasse. In dem historischen Gebäude wird nach Angaben des Bistums