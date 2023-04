Eine 40-köpfige Speyerer Delegation ist derzeit auf Bürgerreise in der italienischen Partnerstadt Ravenna. Eine besondere Rolle spielt dabei das Kinder- und Jugendtheater.

In diesem Jahr kommt die Zusammenarbeit des Kinder- und Jugendtheaters Speyer unter der Leitung von Matthias Folz und des Theatro del Drago in Ravenna zum Tragen. Die Speyerer proben derzeit in Ravenna gemeinsam mit der Partnereinrichtung. Das Projekt wird im September 2023 beim Kulturbeutel-Festival in Speyer zur Aufführung kommen.

Das weitere Besuchsprogramm hat der Freundeskreis Speyer-Ravenna unter der Leitung von Barbara Mattes und Klaus Haag organisiert. Die von Monika Kabs (CDU) als für die Städtepartnerschaften zuständige Bürgermeisterin begleitete Gruppe ist seit Dienstag in der Emilia-Romagna. Im Rathaus der italienischen Stadt wurden sie durch Ravennas Beigeordnete Annajulia Randi begrüßt. „Die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten war groß, besteht der Freundeskreis doch immerhin schon seit dem Jahr 1992“, berichten die Organisatoren.

Viel Kultur auf dem Programm

Auf dem Programm stehen viel Kultur in Ravenna selbst sowie Ausflüge nach Cesenatico und Cervia. Ein weiterer besonderer Termin: Klaus Haag und eine Freundin aus Ravenna werden vor dem Dante-Mausoleum in Ravenna aus der „Göttlichen Komödie“ des großen Dichters lesen. „Partnerschaften werden von den Menschen mit Leben erfüllt, und es ist wichtig, dass dies auch so beibehalten werden kann“, betont der Speyerer Freundeskreis.